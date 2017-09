Længe ventet rapport om afkastskat yderligere forsinket

KØBENHAVN, 24. april (Reuters) - Den af investeringsforeninger og fonde længe ventede rapport om mulig fremtidig beskatning af gevinster på investeringer bliver yderligere forsinket, oplyser en regeringskilde til Reuters.

Den skattetekniske analyse, som skulle belyse forenklinger og lettelser for især udenlandske investorer, der køber danske investeringsbeviser, bliver først færdig i maj, oplyses det.

Rapporten skulle have været færdig inden april.

InvesteringsFondsBranchens (IFB) direktør Jens Jørgen Holm Møller siger om den yderligere forsinkelse, at “det er enerverende, fordi en forsinkelse er sket gang på gang”.

“Der er nu gået tre år siden daværende skatteminister Thor Möger Pedersen lovede os den analyse, og senest blev den udskudt til offentliggørelse i første kvartal 2015. Vi er meget skuffede”, siger han til Reuters.

På IFB’s årsmøde tirsdag sagde formanden Tage Fabrin-Brasted fra Nykredit Invest, at ændringer i de danske skatteregler vil gøre det muligt for danske investeringsfonde at tiltrække udenlandske investorer ved så at kunne skræddersy investeringsprodukter til de udenlandske kunders behov.

Han forudsagde, at en forenkling af skattereglerne vil øge aktiviteten i den danske finanssektor og gøre København til Nordens centrum for kapitalforvaltning.

Hvis de nuværende skatteregler fortsætter, så vil de fortsat udgøre en mur, der effektivt hæmmer import og eksport af investeringsfonde.

Venstres ordfører Mads Rørvig gjorde dog klart på årsmødet, at partiets tilslutning til ændrede skatteregler forudsætter, at det ikke vil koste det offentlige et provenu. (Af Erik Matzen, redigeret af Teis Hald Jensen)