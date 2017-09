Aug 21 (Reuters) - Skyepharma Plc :

* H1 revenue rose 10 percent to 34.4 mln stg

* Operating profit up 187 pct at 13.2 mln stg(h1 2013: 4.6 mln stg)

* EBITDA up 121 pct at 14.6 mln stg (H1 2013: 6.6 mln stg)