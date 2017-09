Sept 23 (Reuters) - SMS Kredyt Holding SA :

* Says signs deal with Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny for sale of portfolio of loans worth up to 15,000 zlotys

* Says deal is valid until Dec. 31, 2015 Source text for Eikon:

