DIARY- Spain corporate events

Spain main events

European corporate events

Date GMT Company Name RIC Event

14/02 Catalana Occidente DIV

14/02 Iberdrola RES

18/02 Iberpapel DIV

19/02 Ferrovial RES

19/02 GAS Natural RES

19/02 Abertis RES

20/02 Enagas RES

21/02 Rovi RES

21/02 DIA RES

22/02 Abengoa RES

25/02 Almirall RES

27/02 Amadeus RES

27/02 Red Electrica Española RES

28/02 Telefonica RES

28/02 Repsol RES

28/02 Gamesa RES

28/02 Grifols RES

28/02 ACS RES

28/02 Viscofan RES

28/02 Indra RES

28/02 Bankia RES

Event types:

Full Year = Full year results

Q1, Q2, Q3, Q4 = Quarterly results

ANALYSTS = Analysts’ meetings

AVCG = Asset value and capital gain figures

NEWSCONF = News conference

SHAREHOLDER = Shareholder meeting

CONFCALL = Conference call

TRAFFIC = Traffic figures

BOARD = Board meeting (Reporting by Daniel Ruiz Hernandez)