Oct 15 (Reuters) - SSK Suomen Saastajien Kiinteistot Oyj

* The shares of SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj to observation segment

* Says Maakunnan Asunnot Oy has disclosed that company will make a voluntary public tender offer to purchase shares in SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Source text for Eikon:

