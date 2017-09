Stabilità, emendamento su poteri Bankitalia per risoluzione banche - fonte

ROMA, 9 dicembre (Reuters) - Il governo presenterà un emendamento alla legge di Stabilità che affida temporaneamente alla Banca d‘Italia i poteri sulla risoluzione delle crisi delle banche in attesa che venga implementata in Italia la direttiva europea approvata la scorsa estate.

“La Banca d‘Italia ha chiesto di essere temporaneamente designata autorità di risoluzione nazionale, per poter mandare avanti la fase preparatoria del Single Resolution Mechanism” (Srm), ha detto a Reuters una fonte governativa.

“Sarà presentato un emendamento alla legge di Stabilità”.

La direttiva 2014/59/Ue introduce il principio secondo cui, al fine di limitare l‘impatto sui bilanci pubblici degli interventi per il salvataggio delle banche in difficoltà (bail-out), la copertura delle perdite è affidata in primo luogo agli azionisti, agli obbligazionisti e ai creditori delle stesse (bail-in).

La direttiva prevede che ogni ente prepari e tenga aggiornato, in via preventiva, un piano di risanamento, sottoposto alla valutazione dell‘autorità competente, che indichi le misure che l‘ente sarà tenuto a prendere per ripristinare la sua situazione finanziaria a seguito di un eventuale deterioramento significativo.

La procedura di risoluzione viene avviata quando un‘autorità competente, previa consultazione dell‘autorità di risoluzione, determina che l‘ente è in dissesto o a rischio di dissesto.

Dal primo gennaio 2016 si applicherà il regolamento Ue istitutivo del Srm.

(Giuseppe Fonte)

