RPT-Legge Stabilità, part time volontario agevolato per over 63 - fonte

ROMA, 15 ottobre (Reuters) - La legge di Stabilità che il governo varerà oggi conterrà anche la possibilità di un part time agevolato per i lavoratori del settore privato negli ultimi tre anni di carriera, cioè a partire dai 63 anni.

Lo conferma una fonte governativa.

In sostanza, il lavoratore può accordarsi con l‘azienda per lavorare almeno la metà del tempo e l‘impresa verserà in toto i contributi da corrispondere all‘Inps.

