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Новые "Звёздные войны" установили рекорд по предпродаже билетов в США
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#Consumer Goods and Retail
October 21, 2015 / 11:06 AM / 2 years ago

Новые "Звёздные войны" установили рекорд по предпродаже билетов в США

Reuters Staff

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 21 окт (Рейтер) - Продолжение саги “Звёздные войны” установило рекорд для сети кинотеатров IMAX, собрав больше $6,5 миллиона в предпродаже в США, сообщили представители компании во вторник.

Продажа билетов на “Звёздные войны: Пробуждение силы” стартовала в понедельник. В этот же день в США был показан третий трейлер седьмого эпизода фильма.

Ранее ни один фильм, включая ленты “Темный рыцарь: Возрождение легенды”, “Мстители” и “Голодные игры: И вспыхнет пламя”, не мог собрать в предпродаже больше $1 миллиона за день.

Хотя обычно билеты не поступают в продажу за два месяца до выхода фильма, исключения иногда делаются для громких премьер.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду (Пия Синха-Рой. Перевела Марина Боброва. Редактор Максим Родионов)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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