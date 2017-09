Telecom Italia, mossa Telefonica non cambia strategia - Recchi

MILANO, 16 luglio (Reuters) - La decisione di Telefonica di emettere un bond convertendo in azioni Telecom Italia per un ammontare di 750 milioni di euro non cambia la strategia del gruppo italiano di telecomunicazioni.

Lo ha detto a Reuters il presidente di Telecom Italia, Giuseppe Recchi.

“Siamo e restiamo focalizzati a perseguire le nostre strategie,” ha detto Recchi in merito alla mossa del gruppo spagnolo.

Il bond, riservato a investitori istituzionali, avrà durata triennale, ma potrà essere convertito in ogni momento o pagato in cash al verificarsi di determinate condizioni. (Reporting by Danilo Masoni)