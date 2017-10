LONDON, May 21 (Reuters) - Telecom Plus PLC : * Auto alert - Telecom Plus PLC FY pretax profit rose 12.7 percent to

34.6 million STG * Auto alert - Telecom Plus PLC FY revenue rose 27.6 percent to 601.5

million STG * Auto alert - Telecom Plus PLC final dividend 18 pence per share * Auto alert - Telecom Plus PLC total dividend 31 pence per share * FY average revenue per customer up 14.5% to £1,363 (2012: £1,190) * Source text for Eikon: