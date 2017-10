BRIEF-Telenor leverer søknad om prekvalifisering for spektrumauksjon i India

OSLO, Okt 19 (Reuters) - Telenor sier det bekrefter at selskapet den 19. oktober leverte sin søknad om prekvalifisering for auksjonen av spektrum i 1800 MHz-båndet til det indiske telekommunikasjonsdepartementet.

Søknaden ble levert av Telewings Communication Services Private Limited, som er et heleid Telenor-selskap.

Telenor har indikert interesse for å delta i auksjonen, og har i sin søknad lagt ved all nødvendig dokumentasjon og finansielle garantier som kreves for å være kvalifisert for deltakelse.

Endelig beslutning om å delta eller ikke vil bli tatt før auksjonen starter.

Telenor fortsetter arbeidet med å få på plass en ny indisk partner og å sikre alle nødvendige godkjenninger for å overføre eiendeler i Uninor til det nye selskapet.