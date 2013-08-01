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Туроператор Thomas Cook вернулся к прибыли в III кв фин г
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#Consumer Goods and Retail
August 1, 2013 / 9:12 AM / 4 years ago

Туроператор Thomas Cook вернулся к прибыли в III кв фин г

Reuters Staff

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1 авг (Рейтер) - Thomas Cook, старейший в мире туроператор, вернулся к прибыли в третьем квартале и в два раза сократил свой долг.

Компания со 172-летней историей начала приходить в себя после драматического спада продаж последних двух лет на волне кризиса в еврозоне, высоких цен на топливо, а также социальных и политических потрясений в пользующихся популярностью у туристов странах вроде Греции, Египта и Туниса.

Прибыль Thomas Cook до вычета процентов и налогов (EBIT) составила за три месяца до июля 1 миллион фунтов стерлингов($1,52 миллиона) против убытка в 45 миллионов фунтов, полученного годом ранее.

Доналоговый убыток за девять месяцев к концу июня сократился на 30 процентов до 470 миллионов, а выручка осталась на уровне 5,58 миллиарда фунтов.

Thomas Cook, выполнивший в начале года план рефинансирования на сумму 1,6 миллиарда фунтов, сообщил, что за последние 12 месяцев смог более чем вдвое уменьшить чистый долг до 452 миллионов фунтов.

При сложившейся ситуации Thomas Cook поднял на 10 миллионов фунтов до 400 миллионов фунтов свой прогноз прибыли до 2015 года.

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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