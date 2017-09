Titoli Stato Italia, sale portafoglio esteri in marzo - Bankitalia

MILANO, 15 giugno (Reuters) - È salito in marzo il controvalore del portafoglio di titoli di Stato italiani detenuti da investitori stranieri, sia in terminini assoluti sia relativi. Secondo i dati contenuti nel supplemento al bollettino statistico 'Finanza pubblica, fabbisogno e debito' diffuso oggi da Banca d'Italia, a marzo il controvalore dei titoli detenuti da investitori non residenti risultava pari a 730,610 miliardi di euro rispetto ai 699,586 miliardi del mese precedente. In base a calcoli Reuters sui dati di Bankitalia, la quota dei titoli del debito pubblico italiano in mano ad investitori esteri passa al 38,9% del totale, dal 37,5% di febbraio. Il portafoglio esteri include anche i titoli di Stato detenuti da investitori domestici attraverso soggetti non residenti e quelli detenuti dalla Bce e da banche centrali di altri Paesi. Secondo i dati contenuti nell'ultima relazione annuale di Bankitalia, a fine 2015 il portafoglio dei titoli di Stato italiani detenuti da investitori esteri veri e propri -- ovvero sottraendo i titoli posseduti dalla Bce direttamente (e non attraverso Bankitalia) e da gestioni e fondi esteri riconducibili a investitori italiani -- era pari al 28,8% del totale. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia