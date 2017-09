PUNTO 1-Titoli Stato Italia, sale portafoglio esteri, cala retail

(modifica titolo, aggiunge dettagli, contesto e commenti) MILANO, 15 giugno (Reuters) - È salito in marzo il controvalore del portafoglio di titoli di Stato italiani detenuti da investitori stranieri, sia in termini assoluti sia relativi. Secondo il supplemento al bollettino statistico 'Finanza pubblica, fabbisogno e debito' diffuso oggi da Banca d'Italia, a marzo il controvalore dei titoli detenuti da investitori non residenti risultava pari a 730,61 miliardi di euro rispetto ai 699,586 miliardi del mese precedente. In base a calcoli Reuters sui dati di Bankitalia, la percentuale dei titoli del debito pubblico italiano in mano ad investitori esteri passa al 38,9% del totale, dal 37,5% di febbraio. QUOTA REALE ESTERI Il portafoglio esteri include tuttavia anche i titoli di Stato detenuti da investitori nazionali attraverso soggetti non residenti e quelli detenuti dalla Bce e da banche centrali di altri Paesi. Secondo le statistiche dell'ultima relazione annuale di Bankitalia, a fine 2015 il portafoglio dei titoli di Stato italiani detenuti da investitori esteri veri e propri era pari al 28,8% del totale. La differenza, grossomodo 10 punti percentuali, stimano gli analisti, è imputabile per circa 6% ai governativi in mano alla Bce (in gran parte quelli residui del vecchio programma Smp e in misura minore quelli acquistati direttamente tramite il programma 'quantitative easing' e non attraverso Bankitalia) e per il resto a quelli in possesso dei fondi esteri collegati a investitori italiani. TASSI BASSI Prosegue intanto il trend discendente della quota 'retail', giunta al 5% rispetto all'oltre 8% del marzo 2015. "E' la discesa dei rendimenti che frena gli acquisti da parte dei risparmiatori, spingendoli verso altre forme di investimento, ad esempio i fondi, la cui quota infatti vede un trend crescente" commenta un operatore. "Un'inversione di tendenza ci potrebbe essere con i prossimi dati di aprile, mese in cui è stato collocato l'ultimo Btp Italia". Bankitalia ha comunicato inoltre inoltre stamane il dato sul proprio portafoglio a fine aprile, salito ulteriormente a 194,123 miliardi per effetto dell'avanzamento del programma di Qe. Nello stesso mese il totale dei titoli nazionali in circolazione è risultato pari a 1.884,856 miliardi (di cui 1.765,976 a medio lungo termine). La quota di Bankitalia è quindi salita in aprile al 10,3% del totale. Segue tabella con il dettaglio dei dati: marzo 2016 febbraio 2016 mld - % mld - % Banca d'Italia 185,163 - 9,8 178,400 - 9,5 Banche italiane 399,196 - 21,2 403,383 - 21,6 Assicur./Fondi 472,151 - 25,1 465,973 - 25,0 Retail 93,197 - 5,0 119,384 - 6,4 Esteri 730,610 - 38,9 699,586 - 37,5 Totale 1.884,856 1.880,317 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia