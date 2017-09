Jan 28 (Reuters) - Trabzonspor Sportif Yatirim ve Futbol Isletmeciligi Ticaret AS :

* Transfers Serdar Gurler to Kayseri Erciyesspor for 2014-2015 second half season, for 250,000 euros ($283,975) plus VAT Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.8804 euros) (Gdynia Newsroom)