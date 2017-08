Telekom kauft in Polen noch mehr Mobilfunk-Frequenzen

Warschau, 23. Jun (Reuters) - Die Deutsche Telekom kauft für knapp eine halbe Milliarde Euro neue Mobilfunkfrequenzen in Polen. Die dortige Telekom-Tochter habe für Mobilfunkspektrum, das von einem kleineren Rivalen nicht genutzt worden war, zwei Milliarden Zloty (rund 460 Millionen Euro) auf den Tisch gelegt, sagte T-Mobile Polska-Chef Adam Sawicki am Donnerstag. Der Wettbewerber NetNet hatte die Frequenzen voriges Jahr auf einer Auktion ersteigert, später dann aber wieder zurückgegeben. Der polnische Telekom-Ableger hatte auf der Versteigerung bereits 500 Millionen Euro auf den Tisch gelegt und damit von allen Netzbetreibern das meiste Geld für Frequenzen ausgeben.

Die Telekom konkurriert in dem Land im Mobilfunk mit Orange Polen, Polkomtel sowie mit der unter der Marke "Play" bekannten Firma P4. Polen ist mit knapp 16 Millionen Handykunden einer der größten Märkte für die Telekom in Osteuropa. Wegen der Beliebtheit von Smartphones und Tablet-Computern sind Frequenzen begehrt: Nach einer Auktion in Deutschland vor einem Jahr konnte sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble über zusätzliche Einnahmen von 5,1 Milliarden Euro freuen. Ein Teil der Erlöse wandert in den Breitbandausbau. (Reporter: Adrian Krajewski, bearbeitet von Peter Maushagen; redigiert von Olaf Brenner; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1312 oder 030-2888 5168.)