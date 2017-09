Preliminary Iran squad for World Cup finals

(Reuters) - Iran coach Carlos Queiroz has named the following 28-man squad for training camps in Tehran and Austria ahead of the World Cup finals.

Iran are in Group F with Argentina, Bosnia and Nigeria for the opening round of June 12-July 13 tournament in Brazil.

The deadline to announce the final 23-man squads for the World Cup is June 2.

Goalkeepers - Daniel Davari (Eintracht Braunschweig), Alireza Haghighi (Sporting Covilha, on loan from Rubin Kazan), Rahman Ahmadi (Sepahan), Sousha Makani (Foolad Khuzestan)

Defenders - Khosro Heidari (Esteghlal), Hossein Mahini (Persepolis), Steven “Mehrdad” Beitashour (Vancouver Whitecaps), Pejman Montazeri (Umm Salal), Jalal Hosseini (Persepolis), Amir Sadeghi (Esteghlal), Mohammad Reza Khanzadeh (Zob Ahan), Ahmad Alenemeh (Naft), Hashem Beikzadeh (Esteghlal), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Mehrdad Pooladi (Persepolis).

Midfielders - Javad Nekounam (Al Kuwait), Andranik Teymourian (Esteghlal), Reza Haghighi (Persepolis), Ghasem Hadadifar (Zob Ahan), Bakhtiyar Rahmani (Foolad), Alireza Jahanbakhsh (NEC Nijmegen), Ashkan Dejagah (Fulham).

Forwards - Masoud Shojaei (Las Palmas), Mohammad Reza Khalatbari (Persepolis), Mehdi Sharifi (Sepahan), Reza Ghoochannejhad (Charlton), Karim Ansarifard (Persepolis, on loan at Tractor Sazi), Sardar Azmoun (Rubin Kazan).