Italy's international results since August 1 2012

ROME (Reuters) - Since August 1, 2012, Italy have played 25 matches with 9 wins, 11 draws and 5 defeats, with a goal tally of 44-34.

2012

Aug 15 F England Bern L 1-2 De Rossi

Sep 7 WCQ Bulgaria Sofia D 2-2 Osvaldo 2

Sep 11 WCQ Malta Modena W 2-0 Destro,

Peluso

Oct 12 WCQ Armenia Yerevan W 3-1 Pirlo, De

Rossi, Osvaldo

Oct 16 WCQ Denmark Milan W 3-1 Montolivo, De

Rossi,

Balotelli

Nov 14 F France Parma L 1-2 El Shaaraway

2013

Feb 6 F Netherlands Amsterdam D 1-1 Verratti

Mar 21 F Brazil Geneva D 2-2 De Rossi,

Balotelli

Mar 26 WCQ Malta Valetta W 2-0 Balotelli 2

(1p)

May 31 F San Marino Bologna W 4-0 Poli,

Gilardino,

Pirlo, Aquilani

Jun 7 WCQ Czech Republic Prague D 0-0

Jun 11 F Haiti Rio D 2-2 Giaccherini,

Marchisio

Jun 16 CC Mexico Rio W 2-1 Pirlo,

Balotelli

Jun 20 CC Japan Recife W 4-3 De Rossi,

Uchida (og)

Balotelli (p)

Giovinco

Jun 22 CC Brazil Salvador L 2-4 Giaccherini,

Chiellini

Jun 27 CC Spain Fortaleza D 0-0

(lost 6-7 on penalties)

Jun 30 CC Uruguay Salvador D 2-2 Astori,

Diamanti

(won 3-2 on penalties)

Aug 14 F Argentina Rome L 1-2 Insigne

Sep 6 WCQ Bulgaria Palermo W 1-0 Gilardino

Sep 10 WCQ Czech Republic Turin W 2-1 Chiellini,

Balotelli(p)

Oct 11 WCQ Denmark Copenhagen D 2-2 Osvaldo,

Aquilani

Oct 15 WCQ Armenia Naples D 2-2 Florenzi,

Balotelli

Nov 15 F Germany Milan D 1-1 Abate

Nov 18 F Nigeria London D 2-2 Rossi,

Giaccherini

2014

Mar 5 F Spain Madrid L 0-1

Key: F - friendly; WCQ - World Cup qualifier; CC - Confederations Cup

Note: The two Confederations Cup matches decided by penalties are counted as draws