New Issue-UnitedHealth Group sells $2.5 bln in 4 parts

Oct 18 (Reuters) - UnitedHealth Group Inc on Wednesday sold $2.5 billion of senior notes in four parts, said IFR, a Thomson Reuters service. Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, UBS and Wells Fargo were the joint bookrunning managers for the sale. BORROWER: UNITEDHEALTH GROUP TRANCHE 1 AMT $625 MLN COUPON 0.85 PCT MATURITY 10/15/2015 TYPE SR NTS ISS PRICE 99.977 FIRST PAY 04/15/2013 MOODY'S A3 YIELD 0.858 PCT SETTLEMENT 10/22/2012 S&P SINGLE-A SPREAD 45 BPS PAY FREQ SEMI-ANNUAL FITCH A-MINUS MORE THAN TREAS MAKE-WHOLE CALL 10 BPS TRANCHE 2 AMT $625 MLN COUPON 1.4 PCT MATURITY 10/15/2017 TYPE SR NTS ISS PRICE 99.88 FIRST PAY 04/15/2013 MOODY'S A3 YIELD 1.425 PCT SETTLEMENT 10/22/2012 S&P SINGLE-A SPREAD 65 BPS PAY FREQ SEMI-ANNUAL FITCH A-MINUS MORE THAN TREAS MAKE-WHOLE CALL 10 BPS TRANCHE 3 AMT $625 MLN COUPON 2.75 PCT MATURITY 10/15/2023 TYPE SR NTS ISS PRICE 99.842 FIRST PAY 02/15/2013 MOODY'S A3 YIELD 2.768 PCT SETTLEMENT 10/22/2012 S&P SINGLE-A SPREAD 95 BPS PAY FREQ SEMI-ANNUAL FITCH A-MINUS MORE THAN TREAS MAKE-WHOLE CALL 15 BPS TRANCHE 4 AMT $625 MLN COUPON 3.95 PCT MATURITY 10/15/2042 TYPE SR NTS ISS PRICE 97.73 FIRST PAY 04/15/2013 MOODY'S A3 YIELD 4.082 PCT SETTLEMENT 10/22/2012 S&P SINGLE-A SPREAD 110 BPS PAY FREQ SEMI-ANNUAL FITCH A-MINUS MORE THAN TREAS MAKE-WHOLE CALL 20 BPS