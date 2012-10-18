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New Issue-UnitedHealth Group sells $2.5 bln in 4 parts
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#Market News
October 18, 2012 / 6:07 PM / 5 years ago

New Issue-UnitedHealth Group sells $2.5 bln in 4 parts

Reuters Staff

2 Min Read

Oct 18 (Reuters) - UnitedHealth Group Inc on
Wednesday sold $2.5 billion of senior notes in four parts, said
IFR, a Thomson Reuters service. 
    Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, J.P. Morgan,
Morgan Stanley, UBS and Wells Fargo were the joint bookrunning
managers for the sale.

BORROWER: UNITEDHEALTH GROUP 
  
TRANCHE 1
AMT $625 MLN    COUPON 0.85 PCT    MATURITY    10/15/2015   
TYPE SR NTS     ISS PRICE 99.977   FIRST PAY   04/15/2013 
MOODY'S A3      YIELD 0.858 PCT    SETTLEMENT  10/22/2012   
S&P SINGLE-A    SPREAD 45 BPS      PAY FREQ    SEMI-ANNUAL
FITCH A-MINUS    MORE THAN TREAS   MAKE-WHOLE CALL 10 BPS

TRANCHE 2
AMT $625 MLN    COUPON 1.4 PCT     MATURITY    10/15/2017   
TYPE SR NTS     ISS PRICE 99.88    FIRST PAY   04/15/2013 
MOODY'S A3      YIELD  1.425 PCT   SETTLEMENT  10/22/2012   
S&P SINGLE-A    SPREAD 65 BPS      PAY FREQ    SEMI-ANNUAL
FITCH A-MINUS    MORE THAN TREAS   MAKE-WHOLE CALL 10 BPS
    
TRANCHE 3
AMT $625 MLN    COUPON 2.75 PCT    MATURITY    10/15/2023  
TYPE SR NTS     ISS PRICE 99.842   FIRST PAY   02/15/2013 
MOODY'S A3      YIELD 2.768 PCT    SETTLEMENT  10/22/2012   
S&P SINGLE-A    SPREAD 95 BPS      PAY FREQ    SEMI-ANNUAL
FITCH A-MINUS    MORE THAN TREAS   MAKE-WHOLE CALL 15 BPS
        
TRANCHE 4
AMT $625 MLN    COUPON 3.95 PCT    MATURITY    10/15/2042   
TYPE SR NTS     ISS PRICE 97.73    FIRST PAY   04/15/2013 
MOODY'S A3      YIELD 4.082 PCT    SETTLEMENT  10/22/2012   
S&P SINGLE-A    SPREAD 110 BPS     PAY FREQ    SEMI-ANNUAL
FITCH A-MINUS    MORE THAN TREAS   MAKE-WHOLE CALL 20 BPS

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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