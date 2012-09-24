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New Issue-UPS sells $1.75 bln in 3 parts
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#Market News
September 24, 2012 / 8:06 PM / in 5 years

New Issue-UPS sells $1.75 bln in 3 parts

Reuters Staff

2 Min Read

Sept 24 (Reuters) - United Parcel Service Inc on
Monday sold $1.75 billion of senior notes in three parts, said
IFR, a Thomson Reuters service. 
    Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, and UBS were
the active joint bookrunning managers for the sale.
 
BORROWER: UNITED PARCEL SERVICE INC 

TRANCHE 1
AMT $375 MLN    COUPON 1.125 PCT   MATURITY    10/01/2017
TYPE SR NTS     ISS PRICE 99.835   FIRST PAY   04/01/2013
MOODY'S Aa3     YIELD 1.159 PCT    SETTLEMENT  09/27/2012   
S&P A-PLUS      SPREAD 50 BPS      PAY FREQ    SEMI-ANNUAL
FITCH N/A       MORE THAN TREAS    MAKE-WHOLE CALL 10 BPS
    
TRANCHE 2
AMT $1 BLN      COUPON 2.45 PCT    MATURITY    10/01/2022
TYPE SR NTS     ISS PRICE 99.867   FIRST PAY   04/01/2013
MOODY'S Aa3     YIELD 2.465 PCT    SETTLEMENT  09/27/2012   
S&P A-PLUS      SPREAD 75 BPS      PAY FREQ    SEMI-ANNUAL
FITCH N/A       MORE THAN TREAS    MAKE-WHOLE CALL 15 BPS
    
TRANCHE 3
AMT $375 MLN    COUPON 3.625 PCT   MATURITY    10/01/2042
TYPE SR NTS     ISS PRICE 98.754   FIRST PAY   04/01/2013
MOODY'S Aa3     YIELD 3.694 PCT    SETTLEMENT  09/27/2012   
S&P A-PLUS      SPREAD 80 BPS      PAY FREQ    SEMI-ANNUAL
FITCH N/A       MORE THAN TREAS    MAKE-WHOLE CALL 15 BPS

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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