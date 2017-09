Factbox: Americans who top world yearly leaders list

EUGENE, Oregon (Reuters) - Provisional U.S. world championship team members who have the top performance in the world this year in their event:

MEN

100m -- Justin Gatlin, 9.74 seconds

200m -- Gatlin, 19.57

1,500m (steeplechaser) -- Evan Jager, 3:32.97

400m hurdles -- Bershawn Jackson, 48.09

Long jump -- Jeff Henderson, 8.05m

Shot put -- Joe Kovacs, 22.35m

Decathlon -- Trey Hardee, 8,725 points

WOMEN

100m -- English Gardner, 10.79 seconds (co-leader)

200m -- Allyson Felix, 21.98

400m -- Francena McCorory, 49.85

1,500m -- Jenny Simpson, 3:59.31

100m hurdles -- Sharika Nelvis, 12.34

400m hurdles -- Shamier Little, 53.74

Pole vault -- Jenn Suhr, 4.82 meters

Long jump -- Tianna Bartoletta, 7.12m