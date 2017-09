(Reuters) - Historical list of host cities for the IAAF World Championships since the first official staging in 1983:

2019 - Doha

2017 - London

2015 - Beijing

2013 - Moscow

2011 - Daegu

2009 - Berlin

2007 - Osaka

2005 - Helsinki

2003 - Paris

2001 - Edmonton

1999 - Seville

1997 - Athens

1995 - Gothenburg

1993 - Stuttgart

1991 - Tokyo

1987 - Rome

1983 - Helsinki