List of MLB's manager of the year winners

(Reuters) - List of Major League Baseball’s managers of the year following the naming of National League winner Clint Hurdle of the Pittsburgh Pirates and the American League’s Terry Francona of the Cleveland Indians.

American League

2013 - Terry Francona, Cleveland Indians

2012 - Bob Melvin, Oakland Athletics

2011 - Joe Maddon, Tampa Bay Rays

2010 - Ron Gardenhire, Minnesota Twins

2009 - Mike Scioscia, Los Angeles Angels

2008 - Joe Maddon, Tampa Bay Rays

2007 - Eric Wedge, Cleveland Indians

2006 - Jim Leyland, Detroit Tigers

2005 - Ozzie Guillen, Chicago White Sox

2004 - Buck Showalter, Texas Rangers

2003 - Tony Pena, Kansas City Royals

2002 - Mike Scioscia, Anaheim Angels

2001 - Lou Piniella, Seattle Mariners

2000 - Jerry Manuel, Chicago White Sox

1999 - Jimy Williams, Boston Red Sox

1998 - Joe Torre, New York Yankees

1997 - Davey Johnson, Baltimore Orioles

1996 - Joe Torre, New York Yankees; Johnny Oates, Texas Rangers

1995 - Lou Piniella, Seattle Mariners

1994 - Buck Showalter, New York Yankees

1993 - Gene Lamont, Chicago White Sox

1992 - Tony La Russa, Oakland Athletics

1991 - Tom Kelly, Minnesota Twins

1990 - Jeff Torborg, Chicago White Sox

1989 - Frank Robinson, Baltimore Orioles

1988 - Tony La Russa, Oakland Athletics

1987 - Sparky Anderson, Detroit Tigers

1986 - John McNamara, Boston Red Sox

1985 - Bobby Cox, Toronto Blue Jays

1984 - Sparky Anderson, Detroit Tigers

1983 - Tony La Russa, Chicago White Sox

National League

2013 - Clint Hurdle, Pittsburgh Pirates

2012 - Davey Johnson, Washington Nationals

2011 - Kirk Gibson, Arizona Diamondbacks

2010 - Bud Black, San Diego Padres

2009 - Jim Tracy, Colorado Rockies

2008 - Lou Piniella, Chicago Cubs

2007 - Bob Melvin, Arizona Diamondbacks

2006 - Joe Girardi, Florida Marlins

2005 - Bobby Cox, Atlanta Braves

2004 - Bobby Cox, Atlanta Braves

2003 - Jack McKeon, Florida Marlins

2002 - Tony La Russa, St. Louis Cardinals

2001 - Larry Bowa, Philadelphia Phillies

2000 - Dusty Baker, San Francisco Giants

1999 - Jack McKeon, Cincinnati Reds

1998 - Larry Dierker, Houston Astros

1997 - Dusty Baker, San Francisco Giants

1996 - Bruce Bochy, San Diego Padres

1995 - Don Baylor, Colorado Rockies

1994 - Felipe Alou, Montreal Expos

1993 - Dusty Baker, San Francisco Giants

1992 - Jim Leyland, Pittsburgh Pirates

1991 - Bobby Cox, Atlanta Braves

1990 - Jim Leyland, Pittsburgh Pirates

1989 - Don Zimmer, Chicago Cubs

1988 - Tommy Lasorda, Los Angeles Dodgers

1987 - Buck Rodgers, Montreal Expos

1986 - Hal Lanier, Houston Astros

1985 - Whitey Herzog, St. Louis Cardinals

1984 - Jim Frey, Chicago Cubs

1983 - Tommy Lasorda, Los Angeles Dodgers