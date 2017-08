List of Masters champions at Augusta National

(Reuters) - A list of U.S. Masters champions after Sergio Garcia won the 81st edition in a playoff at Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia, on Sunday (U.S. unless stated):

2017 Sergio Garcia (Spain)

2016 Danny Willett (Britain)

2015 Jordan Spieth

2014 Bubba Watson

2013 Adam Scott (Australia)

2012 Watson

2011 Charl Schwartzel (South Africa)

2010 Phil Mickelson

2009 Angel Cabrera (Argentina)

2008 Trevor Immelman (South Africa)

2007 Zach Johnson

2006 Mickelson

2005 Tiger Woods

2004 Mickelson

2003 Mike Weir (Canada)

2002 Woods

2001 Woods

2000 Vijay Singh (Fiji)

1999 Jose Maria Olazabal (Spain)

1998 Mark O'Meara

1997 Woods

1996 Nick Faldo (Britain)

1995 Ben Crenshaw

1994 Olazabal

1993 Bernhard Langer (Germany)

1992 Fred Couples

1991 Ian Woosnam (Britain)

1990 Faldo

1989 Faldo

1988 Sandy Lyle (Britain)

1987 Larry Mize

1986 Jack Nicklaus

1985 Langer

1984 Crenshaw

1983 Seve Ballesteros (Spain)

1982 Craig Stadler

1981 Tom Watson

1980 Ballesteros

1979 Fuzzy Zoeller

1978 Gary Player (South Africa)

1977 Tom Watson

1976 Raymond Floyd

1975 Nicklaus

1974 Player

1973 Tommy Aaron

1972 Nicklaus

1971 Charles Coody

1970 Billy Casper

1969 George Archer

1968 Bob Goalby

1967 Gay Brewer, Jr.

1966 Nicklaus

1965 Nicklaus

1964 Arnold Palmer

1963 Nicklaus

1962 Palmer

1961 Player

1960 Palmer

1959 Art Wall, Jr.

1958 Palmer

1957 Doug Ford

1956 Jack Burke, Jr.

1955 Cary Middlecoff

1954 Sam Snead

1953 Ben Hogan

1952 Snead

1951 Hogan

1950 Jimmy Demaret

1949 Snead

1948 Claude Harmon

1947 Demaret

1946 Herman Keiser

1945 No tournament

1944 No tournament

1943 No tournament

1942 Byron Nelson

1941 Craig Wood

1940 Demaret

1939 Ralph Guldahl

1938 Henry Picard

1937 Nelson

1936 Horton Smith

1935 Gene Sarazen

1934 Smith