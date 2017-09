(Reuters) - Card of the par-70 No. 2 Course at Pinehurst Resort in Pinehurst, North Carolina, which will host the June 12-15 U.S. Open:

Hole Yards Par

1 402 4

2 507 4

3 387 4

4 529 4

5 576 5

6 219 3

7 424 4

8 502 4

9 191 3

Out 3,737 35

10 617 5

11 483 4

12 484 4

13 382 4

14 473 4

15 202 3

16 528 4

17 205 3

18 451 4

In 3,825 35

Total 7,562 70