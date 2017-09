Europe and U.S. teams for 2014 Ryder Cup

(Reuters) - Teams for the Ryder Cup matches between holders Europe and the visiting United States at Gleneagles in Scotland from Sept. 26-28.

Europe - Rory McIlroy (Northern Ireland), Henrik Stenson (Sweden), Justin Rose (England), Sergio Garcia (Spain), Martin Kaymer (Germany), Victor Dubuisson (France), Thomas Bjorn (Denmark), Jamie Donaldson (Wales), Graeme McDowell (Northern Ireland), Ian Poulter (England), Lee Westwood (England) and Stephen Gallacher (Scotland)

U.S. - Bubba Watson, Rickie Fowler, Jim Furyk, Jimmy Walker, Phil Mickelson, Matt Kuchar, Jordan Spieth, Patrick Reed, Zach Johnson, Keegan Bradley, Hunter Mahan and Webb Simpson