Post positions for 2012 Kentucky Derby

LOUISVILLE, Kentucky (Reuters) - Post position for runners in Saturday’s Kentucky Derby at Churchill (post position, HORSE, jockey, trainer)

1. DADDY LONG LEGS; Colm O‘Donoghue; Aidan O‘Brien

2. OPTIMIZER; Jon Court; D.Wayne Lukas

3. TAKE CHARGE INDY; Calvin Borel; Patrick Byrne

4. UNION RAGS; Michael Matz; Julien Leparoux

5. DULLAHAN; Kent Desormeaux; Dale Romans

6. BODEMEISTER; Mike Smith; Bob Baffert

7. ROUSING SERMON; Jose Lezcano; Jerry Hollendorfer

8. CREATIVE CAUSE; Joel Rosario; Mike Harrington

9. TRINNIBERG; Willie Martinez; Bisnath Parboo

10. DADDY NOSE BEST; Garret Gomez; Steve Asmussen

11. ALPHA; Rajiv Maragh; Kiaran McLaughlin

12. PROSPECTIVE; Luis Contreras; Mark Casse

13. WENT THE DAY WELL; John Velazquez; Graham Motion

14. HANSEN; Ramon Dominguez; Mike Maker

15. GEMOLOGIST; Javier Castellano; Todd Pletcher

16. EL PADRINO; Rafael Bejarno; Todd Pletcher

17. DONE TALKING; Sheldon Russell; Hamilton Smith

18. SABERCAT; Corey Nakatani; Steve Asmussen

19. I‘LL HAVE ANOTHER; Mario Gutierrez; Doug O‘Neill

20. LIAISON; Martin Garcia; Bob Baffert