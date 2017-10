Formula One driver and constructor standings

Nov 18 (Infostrada Sports) - Driver and constructor standings after the Formula One United States Grand Prix at Circuit of the Americas on Sunday

Drivers Points

1. Sebastian Vettel (Germany) Red Bull 273

2. Fernando Alonso (Spain) Ferrari 260

3. Kimi Raikkonen (Finland) Lotus 206

4. Lewis Hamilton (Britain) McLaren 190

5. Mark Webber (Australia) Red Bull 167

6. Jenson Button (Britain) McLaren 163

7. Felipe Massa (Brazil) Ferrari 107

8. Romain Grosjean (France) Lotus 96

9. Nico Rosberg (Germany) Mercedes GP 93

10. Sergio Perez (Mexico) Sauber 66

11. Kamui Kobayashi (Japan) Sauber 58

12. Nico Huelkenberg (Germany) Force India 53

13. Paul Di Resta (Britain) Force India 46

14. Pastor Maldonado (Venezuela) Williams 45

15. Michael Schumacher (Germany) Mercedes GP 43

16. Bruno Senna (Brazil) Williams 31

17. Jean-Eric Vergne (France) Toro Rosso 12

18. Daniel Ricciardo (Australia) Toro Rosso 10

19. Timo Glock (Germany) Marussia 0

20. Heikki Kovalainen (Finland) Caterham 0

21. Vitaly Petrov (Russia) Caterham 0

22. Jerome d‘Ambrosio (Belgium) Lotus 0

23. Charles Pic (France) Marussia 0

24. Narain Karthikeyan (India) HRT 0

25. Pedro de la Rosa (Spain) HRT 0

Constructors Points

1. RedBull - Renault 440

2. Ferrari 367

3. McLaren - Mercedes 353

4. Lotus - Renault 302

5. Mercedes 136

6. Sauber - Ferrari 124

7. Force India - Mercedes 99

8. Williams - Renault 76

9. Toro Rosso - Ferrari 22

10. Marussia - Cosworth 0

11. Caterham - Renault 0

12. HRT - Cosworth 0