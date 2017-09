First round selections in 2013 NBA Draft

NEW YORK (Reuters) - Top 10 selections in the 2013 NBA Draft on Thursday at the Barclays Center, home of the Brooklyn Nets (pick number, NBA team, player, position, prior team):

1 Cleveland Cavaliers - Anthony Bennett, forward, University of Nevada, Las Vegas

2 Orlando Magic - Victor Oladipo, guard, Indiana

3 Washington Wizards - Otto Porter, forward, Georgetown

4 Charlotte Hornets - Cody Zeller, center, Indiana

5 Phoenix Suns - Alex Len, center, Maryland

6 New Orleans Pelicans - Nerlens Noel, center, Kentucky

7 Sacramento Kings - Ben McLemore, guard, Kansas

8 Detroit Pistons - Kentavious Caldwell-Pope, guard, Georgia

9 Minnesota Timberwolves - Trey Burke, guard, Michigan

10 Portland Trailblazers - C.J. McCollum, guard, Lehigh

11 Philadelphia 76ers

12 Oklahoma City Thunder (from Toronto via Houston)

13 Dallas Mavericks

14 Utah Jazz

15 Milwaukee Bucks

16 Boston Celtics

17 Atlanta Hawks

18 Atlanta (from Houston via Brooklyn)

19 Cleveland (from LA Lakers)

20 Chicago Bulls

21 Utah (from Golden State via Brooklyn)

22 Brooklyn Nets

23 Indiana Pacers

24 New York Knicks

25 Los Angeles Clippers

26 Minnesota

27 Denver Nuggets

28 San Antonio Spurs

29 Oklahoma City Thunder

30 Phoenix (from Miami, via LA Lakers and Cleveland)