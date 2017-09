The all-time scoring list in the National Basketball Association after the Los Angeles Lakers’ Kobe Bryant scored 26 points on Sunday to move past Michael Jordan into third place:

1. Kareem Abdul-Jabbar 38,387

2. Karl Malone 36,928

3. Kobe Bryant 32,310

4. Michael Jordan 32,292

5. Wilt Chamberlain 31,419

6. Shaquille O’Neal 28,596

7. Moses Malone 27,409

8. Elvin Hayes 27,313

9. Dirk Nowitzki 27,223

10. Hakeem Olajuwon 26,946