NBA: Eastern Conference champions

(Reuters) - List of Eastern Conference champions in the National Basketball Association since 1994.

2014 - Miami Heat

2013 - Miami Heat

2012 - Miami Heat

2011 - Miami Heat

2010 - Boston Celtics

2009 - Orlando Magic

2008 - Boston Celtics

2007 - Cleveland Cavaliers

2006 - Miami Heat

2005 - Detroit Pistons

2004 - Detroit Pistons

2003 - New Jersey Nets

2002 - New Jersey Nets

2001 - Philadelphia 76ers

2000 - Indiana Pacers

1999 - New York Knicks

1998 - Chicago Bulls

1997 - Chicago Bulls

1996 - Chicago Bulls

1995 - Orlando Magic

1994 - New York Knicks