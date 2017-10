LONDON, Jul (Reuters) - Men’s cycling-road race results at the 2012 London Games on Saturday.

Results Table

1. Alexandr Vinokourov (Kazakhstan) 5 hours 45 minutes 57 seconds

2. Rigoberto Uran (Colombia) 5:45:57

3. Alexander Kristoff (Norway) 5:46:05

4. Taylor Phinney (U.S.) 5:46:05

5. Sergey Lagutin (Uzbekistan) 5:46:05

6. Stuart O‘Grady (Australia) 5:46:05

7. Juergen Roelandts (Belgium) 5:46:05

8. Gregory Rast (Switzerland) 5:46:05

9. Jack Bauer (New Zealand) 5:46:05

10. Lars Boom (Netherlands) 5:46:05

11. Jakob Fuglsang (Denmark) 5:46:05

12. Rui Costa (Portugal) 5:46:05

13. Luis Leon Sanchez (Spain) 5:46:05

14. Roman Kreuziger (Czech Republic) 5:46:05

15. Sergio Henao (Colombia) 5:46:05

16. Andriy Grivko (Ukraine) 5:46:05

17. Alejandro Valverde (Spain) 5:46:05

18. Philippe Gilbert (Belgium) 5:46:05

19. Sylvain Chavanel (France) 5:46:05

20. Janez Brajkovic (Slovenia) 5:46:05

21. Fumiyuki Beppu (Japan) 5:46:05

22. Robert Gesink (Netherlands) 5:46:05

23. Alexandr Kolobnev (Russia) 5:46:05

24. Lars Petter Nordhaug (Norway) 5:46:05

25. Jonathan Castroviejo (Spain) 5:46:13

26. Andre Greipel (Germany) 5:46:37

27. Tom Boonen (Belgium) 5:46:37

28. Mark Cavendish (Britain) 5:46:37

29. Arnaud Demare (France) 5:46:37

30. Francisco Ventoso (Spain) 5:46:37

31. Murilo Fischer (Brazil) 5:46:37

32. Tyler Farrar (U.S.) 5:46:37

33. Peter Sagan (Slovakia) 5:46:37

34. Andrey Amador (Costa Rica) 5:46:37

35. Bernhard Eisel (Austria) 5:46:37

36. Wong Kam-Po (Hong Kong, China) 5:46:37

37. Elia Viviani (Italy) 5:46:37

38. Hector Hugo Rangel (Mexico) 5:46:37

39. Daryl Impey (South Africa) 5:46:37

40. Radoslav Rogina (Croatia) 5:46:37

41. Matti Breschel (Denmark) 5:46:37

42. Assan Bazayev (Kazakhstan) 5:46:37

43. Jose Joaquin Rojas (Spain) 5:46:37

44. Miguel Ubeto (Venezuela) 5:46:37

45. Borut Bozic (Slovenia) 5:46:37

46. Ramunas Navardauskas (Lithuania) 5:46:37

47. Yukiya Arashiro (Japan) 5:46:37

48. Manuel Cardoso (Portugal) 5:46:37

49. Rene Mandri (Estonia) 5:46:37

50. Jackson Rodriguez (Venezuela) 5:46:37

51. Vladimir Isaichev (Russia) 5:46:37

52. Yauheni Hutarovich (Belarus) 5:46:37

53. Ivan Stevic (Serbia) 5:46:37

54. David McCann (Ireland) 5:46:37

55. Aleksejs Saramotins (Latvia) 5:46:37

56. Martin Elmiger (Switzerland) 5:46:37

56. Nicki Sorensen (Denmark) 5:46:37

58. Gediminas Bagdonas (Lithuania) 5:46:37

59. Michal Kwiatkowski (Poland) 5:46:37

60. Danail Petrov (Bulgaria) 5:46:37

61. Adil Jelloul (Morocco) 5:46:37

62. Ryder Hesjedal (Canada) 5:46:37

63. Laurent Didier (Luxembourg) 5:46:37

64. Jussi Veikkanen (Finland) 5:46:37

65. Dimitri Krivtsov (Ukraine) 5:46:37

66. Arnold Alcolea (Cuba) 5:46:37

67. Kristijan Durasek (Croatia) 5:46:37

68. Nelson Oliveira (Portugal) 5:46:37

69. Tomas Gil (Venezuela) 5:46:37

70. Lars Bak (Denmark) 5:46:37

71. Gonzalo Garrido (Chile) 5:46:37

72. Daniel Teklehaymanot (Eritrea) 5:46:37

73. Sebastian Langeveld (Netherlands) 5:46:37

74. Jan Barta (Czech Republic) 5:46:37

75. Gustav Larsson (Sweden) 5:46:37

76. Vegard Laengen (Norway) 5:46:37

77. Branislav Samoilav (Belarus) 5:46:37

78. Grega Bole (Slovenia) 5:46:37

79. Cadel Evans (Australia) 5:46:37

80. Daniel Schorn (Austria) 5:46:37

81. Niki Terpstra (Netherlands) 5:46:37

82. Simon Gerrans (Australia) 5:46:37

83. Maciej Bodnar (Poland) 5:46:37

84. Matthew Goss (Australia) 5:46:37

85. Tony Gallopin (France) 5:46:37

86. Michael Schaer (Switzerland) 5:46:37

87. Tim Duggan (U.S.) 5:46:37

88. Nicolas Roche (Ireland) 5:46:37

89. Daniel Martin (Ireland) 5:46:37

90. Michael Rogers (Australia) 5:46:37

91. Greg Van Avermaet (Belgium) 5:46:37

92. Chris Horner (U.S.) 5:46:46

93. Ian Stannard (Britain) 5:46:47

94. Bert Grabsch (Germany) 5:46:47

95. Michael Albasini (Switzerland) 5:46:47

96. Lieuwe Westra (Netherlands) 5:46:47

97. Denis Menchov (Russia) 5:46:51

98. Sacha Modolo (Italy) 5:46:51

99. Stijn Vandenbergh (Belgium) 5:46:51

100. Vincenzo Nibali (Italy) 5:46:53

101. Marcel Sieberg (Germany) 5:47:08

102. Bradley Wiggins (Britain) 5:47:14

103. Tejay Van Garderen (U.S.) 5:47:31

104. John Degenkolb (Germany) 5:48:49

105. Fabian Cancellara (Switzerland) 5:51:40

106. Marco Pinotti (Italy) 5:54:04

107. David Millar (Britain) 5:55:16

108. Chris Froome (Britain) 5:58:24

109. Ioannis Tamouridis (Greece) 5:58:24

. Maximiliano Richeze (Argentina) OTL

. Byron Guama (Ecuador) OTL

. Mehdi Sohrabi (Iran) OTL

. Gabor Kasa (Serbia) OTL

. Ahmet Akdylek (Turkey) OTL

. Luca Paolini (Italy) DNF

. Gregory Panizo (Brazil) DNF

. Edvald Boasson Hagen (Norway) DNF

. Azzadine Lagab (Algeria) DNF

. Spas Gyurov (Bulgaria) DNF

. Adiq Othman (Malaysia) DNF

. Mirac Kal (Turkey) DNF

. Kemal Kuecuekbay (Turkey) DNF

. Muradjan Khalmuratov (Uzbekistan) DNF

. Magno Nazaret (Brazil) DNF

. Tony Martin (Germany) DNF

. Krisztian Lovassy (Hungary) DNF

. Amir Rusli (Malaysia) DNF

. Oleg Berdos (Moldova) DNF

. Michal Golas (Poland) DNF

. Andrei Nechita (Romania) DNF

. Vasil Kiryienka (Belarus) DNF

. Alireza Haghi (Iran) DNF

. Greg Henderson (New Zealand) DNF

. Giorgi Nadiradze (Georgia) DNF

. Park Sung-Baek (Korea) DNF

. Soufiane Haddi (Morocco) DNF

. Manuel Rodas (Guatemala) DNF

. Dan Craven (Namibia) DNF

. Mouhssine Lahsaini (Morocco) DNF

. Omar Hasanin (Syria) DNF

. Jorge Soto (Uruguay) DNF

. Fabio Duarte (Colombia) DNF

. Mickael Bourgain (France) DNF

. Amir Zargari (Iran) DNF