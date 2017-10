(Reuters) - LONDON, Jul 29 (Reuters) - Romania’s Florin Zalomir beat Iran’s Mojtaba Abedini 15-7 in the Olympic men’s fencing individual saber last 64 at the 2012 London Games on Sunday.

Results

Florin Zalomir (Romania) beat Mojtaba Abedini (Iran) 15-7 Peng Kean Yu (Malaysia) beat Mannad Zeid (Egypt) 15-12 Hernan Jansen Brito (Venezuela) beat Hichem Smandi (Tunisia) 15-13 Adam Skrodzki (Poland) beat Lam Hin Chung (Hong Kong) 15-10 Valeri Pryiemka (Belarus) beat James Honeybone (Britain) 15-9