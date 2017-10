Men's Gymnastics individual all-around qualification results

Danell Leyva of the U.S. competes in the rings event during the men's gymnastics qualification in the North Greenwich Arena during the London 2012 Olympic Games July 28, 2012. REUTERS/Dylan Martinez

LONDON (Reuters) - The United States’ Danell Leyva won the Olympic men’s Gymnastics individual all-around qualification at the 2012 London Games on Saturday with a score of 91.265 at North Greenwich Arena in London, qualifying for the next round.

Results Table

Overall 1. Danell Leyva (U.S.) 91.265 Q 2. David Belyavskiy (Russia) 90.832 Q 3. Fabian Hambuechen (Germany) 90.765 Q 4. John Orozco (U.S.) 90.597 Q 5. Kristian Thomas (England) 90.256 Q 6. Mykola Kuksenkov (Ukraine) 89.931 Q 7. Marcel Nguyen (Germany) 89.833 Q 8. Emin Garibov (Russia) 89.798 Q 9. Kohei Uchimura (Japan) 89.764 Q 10. Daniel Purvis (Britain) 89.199 Q 11. Sergio Sasaki (Brazil) 89.132 Q 12. Alexander Shatilov (Israel) 89.032 Q 13. Oleh Vernyayev (Ukraine) 88.964 Q 14. Cyril Tommasone (France) 88.698 Q 15. Fabian Gonzalez (Spain) 88.365 Q 16. Javier Gomez (Spain) 88.123 Q 17. Philipp Boy (Germany) 87.698 18. Koji Yamamuro (Japan) 87.632 Q 19. Claudio Capelli (Switzerland) 87.598 Q 20. Oleg Stepko (Ukraine) 87.047 21. Enrico Pozzo (Italy) 86.898 Q 22. Kazuhito Tanaka (Japan) 86.841 23. Kim Soo Myun (South Korea) 86.331 Q 24. Paolo Ottavi (Italy) 86.331 Q 25. Flavius Koczi (Romania) 85.865 Q 26. Sergio Munoz (Spain) 85.665 27. Josh Jefferis (Australia) 85.598 Q 28. Roman Kulesza (Poland) 84.698 Q 29. Weiyang Guo (China) 84.131 30. Stepan Gorbachev (Kazakhstan) 83.931