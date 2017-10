Men's Gymnastics rings qualification results

Kohei Uchimura of Japan (L) walks past teammate Yusuke Tanaka during the men's gymnastics qualification in the North Greenwich Arena during the London 2012 Olympic Games July 28, 2012. REUTERS/Dylan Martinez

LONDON (Reuters) - China’s Yibing Chen won the Olympic men’s Gymnastics rings qualification at the 2012 London Games on Saturday with 15.858 points at North Greenwich Arena in London, qualifying for the next round.

Results Table 1. Yibing Chen (China) 15.858 Q points 2. Matteo Morandi (Italy) 15.766 Q 3. Aleksandr Balandin (Russia) 15.666 Q 4. Arthur Zanetti (Brazil) 15.616 Q 5. Denis Ablyazin (Russia) 15.500 Q 6. Tommy Ramos (Puerto Rico) 15.500 Q 7. Federico Molinari (Argentina) 15.333 Q 8. Jordan Jovtchev (Bulgaria) 15.308 Q 9. Igor Radivilov (Ukraine) 15.300 10. Jonathan Horton (U.S.) 15.166 11. Kazuhito Tanaka (Japan) 15.100 12. Jacob Dalton (U.S.) 15.100 13. Marcel Nguyen (Germany) 15.100 14. John Orozco (U.S.) 15.066 15. Matteo Angioletti (Italy) 15.066 16. Daniel Purvis (Britain) 15.033 17. Yusuke Tanaka (Japan) 15.033 18. Mykola Kuksenkov (Ukraine) 15.000 19. Kohei Uchimura (Japan) 14.966 20. Jorge Giraldo (Colombia) 14.933 21. Andreas Toba (Germany) 14.900 22. Ruben Lopez (Spain) 14.900 23. Koji Yamamuro (Japan) 14.900 24. Zhe Feng (China) 14.866 24. Paolo Ottavi (Italy) 14.866 26. Oleg Stepko (Ukraine) 14.866 27. Cristian Bataga (Romania) 14.833 28. Fabian Hambuchen (Germany) 14.766 29. Sergio Sasaki (Brazil) 14.633 30. Emin Garibov (Russia) 14.633