LONDON (Reuters) - Men’s rowing quadruple sculls heats results for the 2012 London Games on Saturday at Eton Dorney in London.

Results Table

Heat 1

1. Russia

Vladislav Ryabcev/Aleksei Svirin/Nikita Morgachev/Sergei Fedorovtsev 5:42.26 Q

2. Estonia

Andrei Jamsa/Allar Raja/Tonu Endrekson/Kaspar Taimsoo 5:42.87 Q

3. France

Benjamin Chabanet/Matthieu Androdias/Pierre-Jean Peltier/Adrien Hardy 5:44.25 Q

4. U.S.

Wes Piermarini/Alexander Osborne/Peter Graves/Elliot Hovey 5:50.25

5. Italy

Matteo Stefanini/Francesco Fossi/Pierpaolo Frattini/Simone Raineri 6:08.99

Heat 2

1. Croatia

David Sain/Martin Sinkovic/Damir Martin/Valent Sinkovic 5:39.08 Q

2. Poland

Konrad Wasielewski/Marek Kolbowicz/Michal Jelinski/Adam Korol 5:40.56 Q

3. Australia

Chris Morgan/Karsten Forsterling/James McRae/Dan Noonan 5:41.56 Q

4. New Zealand

John Storey/Michael Arms/Matthew Trott/Robert Manson 5:41.62

Heat 3

1. Germany

Karl Schulze/Philipp Wende/Lauritz Schoof/Tim Grohmann 5 minutes 39.69 seconds Q

2. Britain

Stephen Rowbotham/Charles Cousins/Tom Solesbury/Matthew Wells 5:41.75 Q

3. Ukraine

Volodimir Pavlovskyi/Konstantin Zaitsev/Sergij Gryn/Ivan Dovgodko 5:43.46 Q

4. Switzerland

Florian Stofer/Nico Stahlberg/Andre Vonarburg/Augustin Maillefer 5:45.13

