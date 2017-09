Japan team to play United States

(Reuters) - Japan coach Eddie Jones on Friday named the following team for their final Rugby World Cup Pool B match against the United States in Gloucester on Sunday:

Team: Japan: 1-Keita Inagaki, 2-Shota Horie, 3-Hiroshi Yamashita 4-Luke Thompson, 5-Justin Ives, 6-Michael Leitch (captain), 7-Michael Broadhurst, 8-Ryu Koliniasi Holani, 9-Fumiaki Tanaka, 10-Kosei Ono, 11-Kotaro Matsushima, 12-Craig Wing, 13-Harumichi Tatekawa, 14-Yoshikazu Fujita, 15-Ayumu Goromaru

Replacements: 16-Takeshi Kizu, 17-Masataka Mikami, 18-Kensuke Hatakeyama, 19-Shinya Makabe, 20-Amanaki Lelei Mafi, 21-Hendrik Tui, 22-Atsushi Hiwasa, 23-Karne Hesketh