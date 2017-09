Provisional Brazil squad for World Cup finals

Brazilian national soccer team head coach Luiz Felipe Scolari and President of Brazilian Soccer Confederation Jose Maria Marin attend a news conference in Rio de Janeiro May 7, 2014. REUTERS/Sergio Moraes

(Reuters) - Brazil coach Luiz Felipe Scolari on Wednesday named the following provisional 23-man squad for the World Cup finals:

Goalkeepers: Julio Cesar (Toronto FC), Jefferson (Botafogo), Victor (Atletico Mineiro)

Defenders: Marcelo (Real Madrid), Daniel Alves (Barcelona), Maicon (AS Roma), Maxwell, Thiago Silva (both Paris St Germain), David Luiz (Chelsea), Dante (Bayern Munich), Henrique (Napoli)

Midfielders: Paulinho (Tottenham Hotspur), Ramires, Willian, Oscar (all Chelsea), Hernanes (Inter Milan), Luiz Gustavo (VfL Wolfsburg), Fernandinho (Manchester City),

Forwards: Bernard (Shakhtar Donetsk), Neymar (Barcelona), Fred (Fluminense), Jo (Atletico Mineiro), Hulk (Zenit St Petersburg)