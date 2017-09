Cameroon's provisional World Cup squad

(Reuters) - Cameroon on Monday named the following provisional 28-man squad for the World Cup finals in Brazil:

Goalkeepers: Guy-Rolland Assembe (En Avant Guingamp), Loic Feudjou (Coton Sport), Charles Itandje (Konyaspor), Sammy Ndjock (Fethiyespor)

Defenders: Benoit Assou-Ekotto (Tottenham Hotspur), Henri Bedimo (Olympique Lyon), Gaeten Bong (Olympiakos Piraeus), Aurelien Chedjou (Galatasaray), Cedric Djeugoue (Coton Sport), Jean-Armel Kana Biyik (Stade Rennes), Nicolas Nkoulou (Olympique Marseille), Dany Nounkeu (Besiktas), Allan Nyom (Granada)

Midfielders: Enoh Eyong (Antalyaspor), Raoul Cedric Loe (Osasuna), Jean Makoun (Stade Rennes), Joel Matip (Schalke 04), Stephane Mbia (Sevilla), Benjamin Moukandjo (Nancy), Landry Nguemo (Girondins Bordeaux), Edgar Salli (Racing Lens), Alexandre Song (Barcelona)

Forwards: Vincent Aboubakar (Lorient), Eric-Maxim Choupo Moting (Mainz), Samuel Eto‘o (Chelsea), Mohamadou Idrissou (Kaiserslautern), Fabrice Olinga (Malaga), Achille Webo (Fenerbahce).