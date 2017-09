Colombia's provisional 30-man squad for the World Cup

Colombia's national soccer team coach Jose Pekerman speaks during a news conference in Bogota April 16, 2014. REUTERS/John Vizcaino

BOGOTA (Reuters) - Colombia coach Jose Pekerman named the following 30-man provisional squad on Tuesday for the World Cup finals:

Goalkeepers: David Ospina (Nice), Faryd Mondragon (Deportivo Cali), Camilo Vargas (Independiente Santa Fe)

Defenders: Mario Yepes (AC Milan), Cristian Zapata (AC Milan), Pablo Armero (West Ham United), Camilo Zuniga (Napoli), Aquivaldo Mosquera (America, Mexico), Santiago Arias (PSV Eindhoven), Luis Amaranto Perea (Cruz Azul), Eder Alvarez Balanta (River Plate), Carlos Valdes (San Lorenzo)

Midfielders: Fredy Guarin (Inter Milan), Juan Cuadrado (Fiorentina), Victor Ibarbo (Cagliari), James Rodriguez (Monaco), Abel Aguilar (Toulouse), Juan Fernando Quintero (Porto), Carlos Sanchez (Elche), Macnelly Torres (Al Shabab), Aldo Leao Ramirez (Morelia), Edwin Valencia (Fluminense), Alexander Mejia (Atletico Nacional), Elkin Soto (Mainz)

Forwards: Radamel Falcao (Monaco), Luis Fernando Muriel (Udinese), Jackson Martinez (Porto), Carlos Bacca (Sevilla), Adrian Ramos (Hertha Berlin), Teofilo Gutierrez (River Plate)