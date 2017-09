Costa Rica name provisional 30-man World Cup squad

Costa Rica's national soccer team head coach Jorge Luis Pinto listens to questions during an interview with Reuters in Santiago January 21, 2014. REUTERS/Ivan Alvarado

(Reuters) - Costa Rica coach Jorge Luis Pinto named the following 30-man squad on Monday for next month’s World Cup in Brazil:

Goalkeepers: Keilor Navas (Levante), Patrick Pemberton (Alajuelense), Daniel Cambronero (Herediano), Esteban Alvarado (AZ Alkmaar)

Defenders: Johnny Acosta (Alajuelense), Giancarlo Gonzalez (Columbus Crew), Michael Umana (Saprissa), Oscar Duarte (Brujas), Waylon Francis (Columbus Crew), Heiner Mora (Saprissa), Junior Diaz (Mainz 05), Christian Gamboa (Rosenborg), Roy Miller (New York Red Bulls), Kendall Waston (Saprissa)

Midfielders: Celso Borges (AIK), Christian Bolanos (FC Copenhagen), Oscar Esteban Granados (Herediano), Michael Barrantes (AAlesund), Yeltsin Tejeda (Saprissa), Diego Calvo (Valerenga), Jose Miguel Cubero (Herediano), Carlos Hernandez (Wellington Phoenix), Ariel Rodriguez (Alajuelense), Hansell Arauz (Saprissa)

Forwards: Alvaro Saborio (Real Salt Lake), Bryan Ruiz (PSV Eindhoven), Joel Campbell (Olympiakos), Randall Brenes (Cartagines), Marco Urena (FC Kuban Krasnodar), Jairo Arrieta (Columbus Crew)