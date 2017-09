Croatia announce preliminary 30-man World Cup squad

Croatia's coach Niko Kovac (C) celebrates a goal against Iceland during their 2014 World Cup playoff soccer match in Zagreb November 19, 2013. REUTERS/Antonio Bronic

ZAGREB (Reuters) - Croatia coach Niko Kovac named the following 30 players in his provisional World Cup squad on Wednesday.

Goalkeepers: Stipe Pletikosa (Rostov), Danijel Subasic (Monaco), Oliver Zelenika (Dinamo Zagreb)

Defenders: Darijo Srna (Shakhtar Donetsk), Dejan Lovren (Southampton), Vedran Corluka (Lokomotiv Moscow), Gordon Schildenfeld (Panathinaikos), Danijel Pranjic (Panathinaikos), Ivan Strinic (Dnipro Dnipropetrovsk), Domagoj Vida (Dynamo Kiev), Sime Vrsaljko (Genoa), Igor Bubnjic (Udinese)

Midfielders: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Sevilla), Niko Kranjcar (Queens Park Rangers), Ognjen Vukojevic (Dynamo Kiev), Ivan Perisic (Vfl Wolfsburg), Mateo Kovacic (Inter Milan), Milan Badelj (Hamburg), Ivo Ilicevic (Hamburg), Marcelo Brozovic (Dinamo Zagreb), Ivan Mocinic (Rijeka), Mario Pasalic (Hajduk Split), Sammir (Getafe)

Forwards: Mario Mandzukic (Bayern Munich), Ivica Olic (Vfl Wolfsburg), Eduardo da Silva (Shakhtar Donetsk), Nikica Jelavic (Hull City), Ante Rebic (Fiorentina), Duje Cop (Dinamo Zagreb)