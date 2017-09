Ivory Coast name 23-man World Cup squad

Ivory Coast team stand before their friendly soccer match against Bosnia in St. Louis May 30, 2014. REUTERS/Sarah Conard

(Reuters) - Ivory Coast named the following 23-man squad on Sunday for the World Cup in Brazil:

Goalkeepers: Boubacar Barry (Lokeren), Sylvain Gbohouo (Sewe Sport), Sayouba Mande (Stabaek)

Defenders: Jean-Daniel Akpa Akpro (Toulouse), Serge Aurier (Toulouse), Souleyman Bamba (Trabzonspor), Arthur Boka (VfB Stuttgart), Viera Diarrassouba (Caykur Rizespor), Constant Djakpa (Eintracht Frankfurt), Kolo Toure (Liverpool), Didier Zokora (Trabzonspor)

Midfielders: Geoffroy Serey Die (Basel), Ismael Diomande (St Etienne), Max Gradel (St Etienne), Cheick Tiote (Newcastle United), Yaya Toure (Manchester City), Didier Ya Konan (Hannover 96)

Forwards: Mathis Bolly (Fortuna Dusseldorf), Wilfried Bony (Swansea City), Didier Drogba (Galatasaray), Gervinho (AS Roma), Salomon Kalou (Lille), Giovanni Sio (Basel).