Brazil v Croatia: teams

(Reuters) - Teams for Thursday’s 2014 World Cup Group A match between Brazil and Croatia at the Corinthians arena, Sao Paulo.

Brazil: 12-Julio Cesar; 2-Daniel Alves, 3-Thiago Silva, 4-David Luiz, 6-Marcelo; 8-Paulinho, 11-Oscar, 17-Luiz Gustavo; 7-Hulk, 9-Fred, 10-Neymar

Substitutes: 1-Jefferson, 5-Fernandinho, 13-Dante, 14-Maxwell, 15-Henrique, 16-Ramires, 18-Hernanes, 19-Willian, 20-Bernard, 21-Jo, 22-Victor, 23-Maicon

Croatia: 1-Stipe Pletikosa; 11-Darijo Srna, 6-Dejan Lovren, 2-Sime Vrsaljko, 5-Vedran Corluka; 7-Ivan Rakitic, 10-Luka Modric, 4-Ivan Perisic, 20-Mateo Kovacic; 18-Ivica Olic, 9-Nikica Jelavic

Substitutes: 3-Danijel Pranjic, 8-Ognjen Vukojevic, 12-Oliver Zelenika, 13-Gordon Schildenfeld, 14-Marcelo Brozovic, 15-Milan Badelj, 16-Ante Rebic, 17-Mario Mandzukic, 19-Sammir, 21-Domagoj Vida, 22-Eduardo da Silva, 23-Danijel Subasic

Referee: Yuichi Nishimura (Japan)