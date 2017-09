Japan vs. Greece - teams

Greece's national soccer team players attend a training session at the Dunas Arena soccer stadium in Natal June 18, 2014. REUTERS/Carlos Barria

(Reuters) - Teams for Thursday’s 2014 World Cup Group C match between Japan and Greece at the Dunas arena, Natal.

Japan: 1-Eiji Kawashima; 2-Atsuto Uchida, 22-Maya Yoshida, 5-Yuto Nagatomo, 15-Yasuyuki Konno; 17-Makoto Hasebe, 16-Hotaru Yamaguchi, 4-Keisuke Honda, 9-Shinji Okazaki; 13-Yoshito Okubo, 18-Yuya Osako

Substitutes: 3-Gotoku Sakai, 6-Masato Morishige, 7-Yasuhito Endo, 8-Hiroshi Kiyotake, 10-Shinji Kagawa, 11-Yoichiro Kakitani, 12-Shusaku Nishikawa, 14-Toshihiro Aoyama, 19-Masahiko Inoha, 20-Manabu Saito, 21-Hiroki Sakai, 23-Shuichi Gonda

Greece: 1-Orestis Karnezis; 15-Vassilis Torosidis, 19-Sokratis Papasthathopoulos, 4-Kostas Manolas, 20-Jose Holebas; 18-Ioannis Fetfetsidis, 21-Kostas Katsouranis, 2-Yannis Maniatis, 8-Panagiotis Kone, 7-Giorgos Samaras, 9-Kostas Mitroglou

Substitutes: 3-Giorgios Tzavellas, 5-Vangelis Moras, 6-Alexandros Tziolis, 10-Giorgos Karagounis, 11-Loukas Vyntra, 12-Panaglotis Glykos, 13-Stefanos Kapino, 14-Dimitris Salpingidis, 16-Lazaros Christodoulopoulos, 17-Theofanis Gekas, 22-Andreas Samaris, 23-Panagiotis Tachtsidis

Referee: Joel Aguilar (El Salvador)

