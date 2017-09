Greece vs. Ivory Coast - teams

Ivory Coast's Didier Drogba (R) and his teammates attend a practice session at Castelo stadium in Fortaleza, Brazil June 23, 2014. REUTERS/Marcelo del Pozo

(Reuters) - Teams for Tuesday’s 2014 World Cup Group C match between Greece and Ivory Coast at the Castelao arena, Fortaleza.

Greece: 1-Orestis Karnezis; 15-Vassilis Torosidis, 19-Sokratis Papasthathopoulos, 4-Kostas Manolas, 20-Jose Holebas; 10-Giorgos Karagounis, 2-Yannis Maniatis, 16-Lazaros Christodoulopoulos, 8-Panagiotis Kone, 14-Dimitris Salpingidis, 7-Giorgos Samaras

Substitutes: 3-Giorgios Tzavellas, 5-Vangelis Moras, 6-Alexandros Tziolis, 9-Kostas Mitroglou, 11-Loukas Vyntra, 12-Panaglotis Glykos, 13-Stefanos Kapino, 17-Theofanis Gekas, 18-Giannis Fetfatzidis, 22-Andreas Samaris, 23-Panagiotis Tachtsidis

Ivory Coast: 1-Boubacar Barry; 17-Serge Aurier, 4-Kolo Toure, 22-Souleyman Bamba, 3-Arthur Boka; 9-Cheick Ismael Tiote, 20-Geoffroy Serey Die, 19-Yaya Toure, 8-Salomon Kalou; 10-Gervinho, 11-Didier Drogba

Substitutes: 2-Ousmane Diarrassouba, 6-Mathis Bolly, 7-Jean-Daniel Akpa Akpro, 12-Wilfried Bony, 13-Didier Ya Konan, 14-Ismael Diomande, 15-Max Gradel, 16-Sylvain Gbohouo, 18-Constant Djakpa, 21-Giovanni Sio, 23-Sayouba Mande

Referee: Carlos Vera (Ecuador)