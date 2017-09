Portugal vs Ghana: teams

(Reuters) - Teams for Thursday’s 2014 World Cup Group G match between Portugal and Ghana at the Brasilia national stadium, Brasilia.

Portugal: 22-Beto; 21-Joao Pereira, 3-Pepe, 2-Bruno Alves; 6-William Carvalho, 4-Miguel Veloso, 8-Joao Moutinho, 17-Nani, 20-Ruben Amorim; 11-Eder, 7-Cristiano Ronaldo

Substitutes: 1-Eduardo, 9-Hugo Almeida, 10-Vierinha, 12-Rui Patricio, 13-Ricardo Costa, 14-Luis Neto, 15-Rafa Silva, 16-Raul Meireles, 18-Silvestre Varela, 19-Andre Almeida, 23-Helder Postiga

Ghana: 16-Fatawu Dauda; 23-Harrison Afful, 21-John Boye, 19-Jonathan Mensah; 20-Kwadwo Asamoah, 7-Christian Atsu, 8-Emmanuel Agyemang Badu, 10-Andre Ayew, 17-Mohamed Rabiu; 18-Abdul Majeed Waris, 3-Asamoah Gyan

Substitutes: 1-Stephen Adams, 2-Samuel Inkoom, 4-Daniel Opare, 5-Michael Essien, 6-Acquah Afriye, 12-Adam Kwarasey, 13-Jordan Ayew, 14-Albert Adomah, 15-Rashid Sumaila, 22-Mubarak Wakaso

Referee: Nawaf Shukralla (Bahrain)