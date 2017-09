Algeria vs. Russia - teams

Russia's national soccer team players run during a training session near Curitiba, June 25, 2014. REUTERS/Henry Romero

(Reuters) - Teams for Thursday’s 2014 World Cup Group H match between Algeria and Russia at the Baixada arena, Curitiba.

Algeria: 23-Rais Mbolhi; 4-Essaid Belkalem, 5-Rafik Halliche, 6-Djamel Mesbah, 12-Carl Medjani, 20-Aissa Mandi; 14-Nabil Bentaleb, 10-Sofiane Feghouli, 11-Yacine Brahimi; 13-Islam Slimani, 18-Abdelmoume Djabou

Substitutes: 1-Cedric Si Mohamed, 2-Madjid Bougherra, 3-Faouzi Ghoulam, 7-Hassan Yebda, 8-Mehdi Lacen, 9-Nabil Ghilas, 15-El Arabi Soudani, 16-Mohamed Lamine Zemmamouche, 17-Liassine Cadamuro, 19-Saphir Taider, 21-Riyad Mahrez, 22-Mehdi Mostefa

Russia: 1-Igor Akinfeev; 2-Alexey Kozlov, 4-Sergey Ignashevich, 14-Vasili Berezutskiy, 23-Dmitry Kombarov; 8-Denis Glushakov, 19-Alexander Samedov, 20-Victor Faizulin, 17-Oleg Shatov; 9-Alexander Kokorin, 11-Alexander Kerzhakov

Substitutes: 3-Georgi Schchennikov, 5-Andrey Semenov, 6-Maksim Kanunnikov, 7-Igor Denisov, 10-Alan Dzagoev, 12-Yury Lodygin, 13-Vladimir Granat, 15-Pavel Mogilevets, 16-Sergey Ryzhikov, 18-Yury Zhirkov, 21-Alexey Ionov, 22-Andrey Eshchenko

Referee: Cuneyt Cakir (Turkey)