Ivory Coast vs. Japan - teams

Ivory Coast's national soccer team player Didier Drogba (R) jogs with teammates during a training session at the Pernambuco Arena soccer stadium in Recife June 13, 2014. REUTERS/Yves Herman

(Reuters) - Teams for Sunday’s 2014 World Cup Group C match between Ivory Coast and Japan at the Pernambuco arena, Recife.

Ivory Coast: 1-Boubacar Barry; 17-Serge Aurier, 22-Souleyman Bamba, 3-Arthur Boka; 5-Didier Zokora, 9-Cheick Tiote, 19-Yaya Toure, 20-Serey Die; 8-Salomon Kalou, 10-Gervinho, 12-Wilfried Bony

Substitutes: 2-Ousmane Diarrassouba, 4-Kolo Toure, 6-Mathis Bolly, 7-Jean-Daniel Akpa Akpro, 11-Didier Drogba, 13-Didier Ya Konan, 14-Ismael Diomande, 15-Max Gradel, 16-Sylvain Gbohouo, 18-Constant Djakpa, 21-Giovanni Sio, 23-Shuichi Gonda

Japan: 1-Eiji Kawashima; 2-Atsuto Uchida, 22-Maya Yoshida, 5-Yuto Nagatomo, 6-Masato Morishige; 17-Makoto Hasebe, 16-Hotaru Yamaguchi, 4-Keisuke Honda, 10-Shinji Kagawa; 18-Yuya Osako, 9-Shinji Okazaki

Substitutes: 3-Gotoku Sakai, 7-Yasuhito Endo, 8-Hiroshi Kiyotake, 11-Yoichiro Kakitani, 12-Shusaku Nishikawa, 13-Yoshito Okubo, 14-Toshihiro Aoyama, 15-Yasuyuki Konno, 19-Masahiko Inoha, 20-Manabu Saito, 21-Hiroki Sakai, 23-Shuichi Gonda

Referee: Enrique Osses (Chile)