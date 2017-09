Brazil vs Germany

(Reuters) - Teams for Tuesday’s 2014 World Cup semi-final match between Brazil and Germany at the Mineirao stadium, Belo Horizonte.

Brazil: 12-Julio Cesar; 6-Marcelo, 23-Maicon, 13-Dante, 4-David Luiz; 17-Luiz Gustavo, 5-Fernandinho, 20-Bernard, 11-Oscar, 7-Hulk; 9-Fred

Substitutes: 1-Jefferson, 2-Daniel Alves, 3-Thiago Silva, 8-Paulinho, 10-Neymar, 14-Maxwell, 15-Henrique, 16-Ramires, 18-Hernanes, 19-Willian, 21-Jo, 22-Victor

Germany: 1-Manuel Neuer; 16-Philipp Lahm; 20-Jerome Boateng; 5-Mats Hummels; 4-Benedikt Hoewedes; 7-Bastian Schweinsteiger; 6-Sami Khedira; 18-Toni Kroos; 8-Mesut Ozil; 13-Thomas Mueller, 11-Miroslav Klose

Substitutes: 2-Kevin Grosskreutz, 3-Matthias Ginter, 9-Andre Schuerrle, 10-Lukas Podolski, 12-Ron-Robert Zieler, 14-Julian Draxler, 15-Erik Durm, 17-Per Mertesacker, 19-Mario Goetze, 21-Shkodran Mustafi, 22-Roman Weidenfeller, 23-Chrisoph Kramer

Referee: Marco Rodriguez (Mexico)